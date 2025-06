Benfica x Bayern no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Benfica (POR) e Bayern (ALE) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta terça-feira (24), na terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Benfica e Bayern no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da TV Verdes Mares, do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica: Trubin; Carreras, António Silva, Otamendi e Aursnes; Florentino Luis, Barreiro e Kokçu; Di Maria, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Bayern: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic e Guerrero; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Olise e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

BENFICA X BAYERN | FICHA TÉCNICA