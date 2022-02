Benfica x Ajax: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Benfica e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (23) em jogo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, recebe a primeira partida do confronto, que será às 17 horas (de Brasília).

O grupo holandês fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e líder do Grupo C. Antony e Haller são nomes fortes que comandam o ataque do Ajax, favorito do duelo.

Vice do grupo E, o Benfica terminou a fase de grupos com oito pontos, dez a menos que o líder Bayern de Munique. A equipe somou duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

ONDE ASSISTIR

No canal fechado Space e no streaming HBO Max

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl e Everton; Yaremchuk e Núñez Técnico: Nélson Veríssimo

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martinez e Blind; Alvarez e Klaassen; Antony, Berghuis e Tadic; Haller. Técnico: Erik ten Hag

FICHA TÉCNICA

Benfica x Ajax

Data e hora: 23/2, às 17 horas (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte