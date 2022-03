Benfica vence Ajax e garante vaga nas quartas de final da Champions League

O Benfica venceu o Ajax nesta terça-feira (15) por 1 a 0, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam, e avançou às quartas de final da UEFA Champions League. Darwin Núñez marcou o único gol da partida.

A equipe de Nélson Veríssimo retorna às quartas de final da UCL após seis temporadas. A última participação do Benfica entre as oito melhores equipes da Europa aconteceu na edição 2015-2016.

No duelo da ida, as equipes haviam empatado em 2 a 2. O time vencedor do confronto desta terça-feira garantiria vaga na próxima fase. Os portugueses estão ao lado de Liverpool, Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid e Atlético de Madrid. O sorteio das quartas de final acontece na segunda-feira (18).