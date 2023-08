Benfica confirma contratação do atacante Arthur Cabral; Ceará receberá valor milionário

O Benfica, atual campeão português, anunciou na tarde desta quinta-feira (10), a contratação do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará. Na última temporada, Arthur marcou 17 gols em 48 partidas com a camisa da Fiorentina, da Itália. O desempenho atraiu a atenção do Benfica que desembolsou € 20 milhões (R$ 107 milhões), com mais € 5 milhões (R$ 27 milhões) em bônus para contratar o atleta. O centroavante terá contrato até 2028 e multa rescisória na casa dos € 100 milhões (R$ 534 milhões).

Artilheiro da última edição da UEFA Europa Conference League, com sete gols em 14 jogos, Arthur chega a Portugal com a missão de substituir o centroavante português Gonçalo Ramos, que foi negociado com o Paris Saint-Germain, da França.

Com a ida para o Benfica, Cabral chega ao seu quinto clube na carreira. Revelado pelo Ceará, ele foi vendido para o Pameiras em 2019 e, seis meses depois, ao Basel, da Suíça. Em duas temporadas e meia no clube suíço, ele marcou 65 gols e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira.