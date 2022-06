Benfica anuncia contratação do atacante David Neres, ex-Ajax e São Paulo

O Benfica anunciou a contratação do atacante brasileiro David Neres, ex-Ajax e São Paulo. O vínculo do atleta, de 25 anos, será de cinco temporadas, ou seja, até 2027.

David Neres estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas não chegou a disputar partidas oficiais pelo clube, devido à invasão russa no território e, consequentemente, a suspensão do torneio nacional.

Para adquirir o atleta, o clube português desembolsou 15,3 milhões de euros (cerca de R$ 83 milhões). A multa rescisória de David Neres foi estipulada em 100 milhões de euros (cerca R$ 543 milhões).