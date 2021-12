Benevenuto exalta torcida do Fortaleza após vitória contra Bahia: "no Brasil não tem igual"

O zagueiro Marcelo Benevenuto extravasou após a vitória do Fortaleza por 2 a 1 contra o Bahia, na última quinta-feira (9), que consolidou a histórica campanha do Tricolor do Pici na temporada sendo o primeiro clube nordestino a terminar a Série A no G4. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o camisa 5 relatou a felicidade do momento e elogiou a festa da torcida do Leão, com direito a show pirotécnico e mosaido 3D e de LED na arquibancadas.

"Nunca vivi o que eu vivi esse ano. Fico feliz. Essa torcida Essa torcida aqui, no Brasil não tem igual. Nos apoiam o tempo todo. Fiquei impressionado no jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, porque apesar do resultado lá fora, quando tomamos o primeiro gol, a torcida o tempo todo apoiou. Isso faz muita diferença pra gente. Não à toa que conseguimos o nosso objetivo que era a Libertadores, de um jeito inédito, no 4° lugar."

Ainda durante a entrevista, Marcelo Benevenuto comentou a importância da diretoria do Fortaleza para o grupo de atletas. Exaltou a honestidade e competência dos dirigentes leoninos e afirmou que o resultado é fruto do trabalho dentro e fora de campo.

"A diretoria esteve o tempo todo com a gente. Sendo verdadeiro com todos os jogadores. Isso é importante. É fruto do trabalho deles também. Eles estão fazendo a parte deles fora de campo e nós dentro de campo. O resultado é esse: classificação inédita para a fase de grupos da Libertadores. Só gratidão por tudo que a torcida e a diretoria fez por mim aqui."