Benevenuto alega inocência e agradece oportunidade no Fortaleza: “vou dar minha vida como gratidão”

O zagueiro Marcelo Benevenuto foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza. Em coletiva nesta terça-feira (13), o atleta agradeceu oportunidade concedida pelo clube e defendeu inocência na denúncia do Ministério Público-RJ de agressão à ex-namorada, em caso de 2017.

"Já fui inocentado na 1ª vez, acho que não vai ser diferente na 2ª. Encaro (o Fortaleza) como mais uma oportunidade na vida. O Fortaleza é um clube grande e toda vez que entrar dentro de campo, vou dar minha vida como forma de gratidão por me proporcionar essa oportunidade", afirmou.

O atleta pertence ao Botafogo e foi emprestado até dezembro de 2021. Titular na vitória contra o Confiança-SE, sábado (10), pela Copa do Nordeste, o atleta elogiou a habilidade do goleiro Felipe Alves e a decisão do técnico Enderson Moreira de promover rodízio no elenco.

Legenda: O goleiro Felipe Alves é um dos principais jogadores do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Não estou acostumado a ter um goleiro tão bom com os pés como é o Felipe. É sensacional, passa uma segurança pra gente na defesa. E a equipe é bem organizada pelo professor Enderson, monta a equipe conforme os adversários, achei isso inteligente, de poupar os titulares e dar oportunidade para quem não vinha jogando”, explicou.

Natural de Resende-RJ, o jogador de 25 anos deixa o solo carioca pela primeira vez na carreira. O próximo compromisso tricolor é sábado (17), às 16h, contra o CSA, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto será decidido em jogo único, com pênaltis em caso de empate.

Escolha pelo Fortaleza

"Parece que estou aqui faz um ano. A rapaziada é sensacional desde o presidente. Ele anda no campo, você olha e parece que ele é uma pessoa normal, não parece ser o presidente, e eu acho bacana a aproximação da diretoria com o clube, deixa a gente mais a vontade também. Tive propostas de grandes clubes, mas com essa persistência do Fortaleza de contar comigo, fiquei muito feliz. Quando soube do interesse, na primeira vez, me segurei porque nunca tinha ido tão distante da minha família. No Rio, chegava na minha cidade, Resende, em duas horas”.

Concorrência

“Eu vou buscar o meu espaço. O Quintero é sensacional, sou fã, e o Titi também, de alto nível. Vou buscar o meu espaço, isso aumenta o nível, a competição vai ser boa”.

