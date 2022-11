Ben Chilwell tem lesão confirmada e está fora da Copa do Mundo do Catar

Com uma lesão na coxa durante a partida de quarta-feira, (2), pela Liga dos Campeões contra o Dínamo Zagreb, o lateral do Chelsea, Ben Chilwell, anunciou em suas redes sociais que "não seria possível" voltar para disputar a Copa do Mundo no Catar em duas semanas.

"Depois da minha lesão no LCA, trabalhei muito para ter certeza de que estava pronto para a Copa do Mundo. Sempre foi um sonho meu. Infelizmente, isso não será possível após os resultados da minha verificação. Farei tudo o que puder para voltar a jogar pelo Chelsea o mais rápido possível. Obrigado pelas mensagens de apoio", escreveu o jovem jogador em sua conta no Twitter.

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn — Ben Chilwell (@BenChilwell) November 5, 2022

Poucos minutos antes, o clube londrino havia se mostrado muito pessimista, mas não categórico, indicando que "o zagueiro infelizmente deve perder a Copa do Mundo", em comunicado.

Chilwell ficou fora de grande parte da temporada passada com uma lesão no ligamento cruzado anterior, voltando a jogar um minuto no último jogo do campeonato. Apesar disso, ele ainda era um dos jogadores com vaga praticamente garantida no Catar.

O versátil ala do Manchester City, Kyle Walker, e seu companheiro de equipe Kalvin Philipps também correm o risco de perder a Copa do Mundo.

A Inglaterra está no Grupo B do Mundial do Catar, junto com Estados Unidos, Irã e País de Gales.