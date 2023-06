Bem visto pela torcida do Ceará, Guto Ferreira terá alvinegros ao seu lado no estádio pela 1ª vez

O técnico Guto Ferreira está de volta ao comando técnico do Ceará. Esta será a segunda passagem do treinador que fez história no comando do Alvinegro de Porangabuçu. Em 2020, ele comandou o Vozão no bicampeonato invicto da Copa do Nordeste e na melhor campanha do clube na Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos.

Com os feitos do time em campo e sua espontaneidade, o Guto rapidamente caiu nas graças da torcida e teve até música criada em sua homenagem. Além disso, o Vovô também lançou o 'Gutinho', uma almofada personalizada do treinador.

Porém, o treinador não chegou a ter o apoio do torcedor alvinegro nas arquibancadas da Arena Castelão, já que no período que comandou o clube, passávamos pela situação mais delicada da pandemia de Covid-19. Em entrevista oficial ao site do Ceará, Guto se mostrou bastante feliz por retornar ao Vovô e por poder, de fato, encontrar com o torcedor no estádio.

“Estou muito feliz. Pelo trabalho realizado na primeira passagem, pela identificação com o torcedor. Dessa vez, vou ter o torcedor comigo no estádio. Na primeira passagem, isso me marcou, pois nunca tive esse apoio dentro do estádio, devido à pandemia. Sinceramente, sempre que joguei contra, sonhei em ter essa torcida ao meu favor e, pela primeira vez, vou ter essa experiência”, comentou.

CHEGADA NA CAPITAL

De acordo com o clube, Guto Ferreira chega à capital cearense na madrugada desta sexta-feira (30) e já faz o seu primeiro trabalho no comando do elenco alvinegro no período da tarde, visando o confronto diante do Sport, no domingo (02), às 18h, na Ilha do Retiro. Já o primeiro jogo de Guto na Arena Castelão nesse retorno será no dia (07), às 21h30, contra o Botafogo-SP, pela 16ª rodada da Série B.