Bem ou mal? Veja como está a atual campanha do Ceará em comparação a anos anteriores de Série A

O Ceará conquistou uma importante vitória no último domingo (31), vencendo o Fluminense por 1 a 0 no Castelão, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, chegando aos 36 pontos na tabela. O resultado deixa o Vovô em 13º lugar, restando 9 rodadas para o fim do Brasileirão. Precisa de 9 pontos para chegar aos 45 e permanecer na elite. É exatamente a média histórica do clube em cinco participações na competição.

Analisando as campanhas anteriores do Alvinegro na Série A de pontos corridos, é possível observar um padrão de desempenho, com o clube mantendo um padrão de pontuação até a 29ª rodada.

A média de pontos do clube até a 29ª rodada é de 35,2. Ou seja, o clube está um ponto acima de sua média histórica, sendo a melhor na temporada de 2020, quando tinha 39, e a pior foi 2011, quando somava 32.

Campanhas até a 29ª rodada:

2010: 38 pontos (9 vitórias / 11 empates / 9 derrotas / 43,7% de aproveitamento > 12º)

38 pontos (9 vitórias / 11 empates / 9 derrotas / 43,7% de aproveitamento > 12º) 2011: 32 pontos (8 vitórias / 8 empates / 13 derrotas / 36,8% de aproveitamento > 15º)

32 pontos (8 vitórias / 8 empates / 13 derrotas / 36,8% de aproveitamento > 15º) 2018: 34 pontos (8 vitórias / 10 empates / 11 derrotas / 39,1% de aproveitamento > 14º)

34 pontos (8 vitórias / 10 empates / 11 derrotas / 39,1% de aproveitamento > 14º) 2019: 33 pontos (9 vitórias / 6 empates / 14 derrotas / 37,9% de aproveitamento > 15º)

33 pontos (9 vitórias / 6 empates / 14 derrotas / 37,9% de aproveitamento > 15º) 2020: 39 pontos (10 vitórias / 9 empates / 10 derrotas / 44,8% de aproveitamento > 10º)

39 pontos (10 vitórias / 9 empates / 10 derrotas / 44,8% de aproveitamento > 10º) 2021: 36 pontos (7 vitórias/ 15 empates/ 7 derrotas / 41,4% de aproveitamento > 13º)

Ouça o CearáCast

Permanência

A linearidade de campanhas permite projetar também uma permanência na Série A, caso alcance sua média histórica de pontuação nas 9 rodadas finais, da 30ª à 38ª. Historicamente, o Ceará pontua pouco neste intervalo, mas se somar 9 pontos chega aos 45, que o garantem na Série A.

No melhor desempenho nas 9 rodadas finais, em 2020, conquistou 13 pontos e garantiu vaga na Sul-Americana. O pior desempenho foi em 2011, quando somou apenas 6 e foi rebaixado. Hoje o Vovô tem 36 pontos, 6 a mais que o Sport, time que abre o Z4.

Média de Pontos do Ceará da 30º a 38ª rodada:

2010: 9 pontos (foi o 12º) - Sul-Americana

2011: 7 pontos (foi o 18º) - Rebaixado

2018: 10 pontos (foi o 15º) - Permanência

2019: 6 pontos (foi o 15º) - Permanência

2020: 13 pontos (foi o 11º) - Sul-Americana