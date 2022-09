Bélgica x País de Gales: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bélgica e País de Gales se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), pela Liga das Nações. O duelo será no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

Os Red Devils ocupam a vice-liderança do Grupo 4 e vão em busca de alcançar a Holanda com foco numa vaga do Final Four. O time de Roberto Martínez vai usar os dois jogos como preparação para a Copa do Mundo. O técnico vai com força máxima para os jogos e terá apenas a ausência de Lukaku, lesionado.

Já o País de Gales pode ser rebaixado na Nations League se for derrotado pela Bélgica. Mesmo assim, o time de Gareth Bale vai tentar usar o confronto para ver pontos positivos e negativos com foco no Mundial.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BÉLGICA - Courtois; Boyata, Vertonghen e Alderweireld; Castagne, Tielemans, Witsel e Carrasco; De Bruyne, Batshuayi e Eden Hazard. Técnico: Roberto Martínez

PAÍS DE GALES - Hennessey; Rodon, Ampadu e Davies; Neco Williams, Morrell, Smith e Norrington-Davies; James e Bale; Moore. Técnico: Roberto Martínez

FICHA TÉCNICA

Bélgica x Pais de Gales

Data e hora: 22/9, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL).

