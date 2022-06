Bélgica x Holanda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bélgica e Holanda se enfrentam em jogo de estreia na Liga das Nações da UEFA. O duelo será nesta sexta-feira (3), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

Os Diabos Vermelhos vão em busca do Final Four e de se preparar para a Copa do Mundo. Na Liga das Nações, já que nas últimas duas edições o time perdeu uma semifinal e uma disputa de terceiro lugar. A equipe comandada por Roberto Martínez quer mudar o roteiro no torneio.

A Holanda vem de bom momento e quer manter o ritmo na competição. Nesta temporada, a equipe já derrotou a Dinamarca por 4 a 2 e chegou ao empate de 1 a 1 com a Alemanha, duas seleções classificadas para a Copa do Mundo do Catar.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Bélgica: Casteels; Alderweireld, Boyata e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Carrasco; Eden Hazard, Lukaku e De Bruyne. Técnico: Roberto Martínez.

Holanda: Flekken; De Ligt, Van Dijk e Ake; Dumfries, Berghuis, Koopmeiners, Frenkie de Jong e Blind; Weghorst e Memphis. Técnico: Louis van Gaal.

FICHA TÉCNICA:

Bélgica x Holanda

Data e hora: 03/06, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL)