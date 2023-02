Bebê nasce antes do previsto durante partida no Rio Open

Daiane Furquin e seu marido Alan Cardoso, que estavam à espera de uma filha, compareceram às arquibancadas do Rio Open assistindo o confronto entre Carrie Norrie e Juan Manoel Cerundolo, quando as contrações começaram a ser sentidas em Daiane e a torcedora precisou entrar em trabalho de parto durante a partida.

O casal de torcedores saiu da arquibancada logo quando as dores de Daiane começaram e deram a sorte de encontrar um amigo do mesmo bairro. Os organizadores do evento prestaram todo apoio ao casal e os levou até a maternidade em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A previsão para o nascimento da bebê Victoria era apenas no início de março.

"No final do segundo set, ela começou a sentir contrações em intervalos muito curtos, deixamos a quadra e por acaso encontrei meu vizinho que é médico. Minha esposa estava super tranquila e disposta, afinal, a previsão de nascimento seria para primeira semana de março.Ele conversou com ela e já buscou ajuda na ambulância do evento que nos trouxe até o hospital" disse Alan.

"Eu não tive a oportunidade de virar tenista, mas ela pode vir a ter. Acho que é um bom presságio, né. Eu curto tênis, não pratico, mas acompanho tudo que eu posso do esporte. Com certeza o que eu puder fazer para incentivar eu vou fazer" finalizou Alan Cardoso.