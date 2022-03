Beatriz Haddad busca virada, elimina Bouzkova e avança à semifinal em Monterrey

Beatriz Haddad Maia garantiu vaga na semifinal do WTA 250 de Monterrey ao vencer a checa Marie Bouzkova, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7), na madrugada deste sábado. O jogo disputadíssimo foi definido após longas 3 horas e 22 minutos de disputa, com direito a três match points salvos pela brasileira no tie break do terceiro set.Finalista de duplas no Aberto da Austrália de 2022 , decisão perdida para as checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, ao lado da parceira Anna Danilina, Bia volta a disputar uma semifinal de simples após três anos. A última foi em abril de 2019, em Bogotá. Antes, já havia atingido a fase no WTA de Seul, em 2017, quando chegou à final e ficou com o vice-campeonato após perder para Jelena Ostapenko.