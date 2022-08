Beach Run Brasil em Paracuru tem recorde de participantes e consagra vencedores; veja resultados

Paracuru viveu um fim de semana de muito agito com a realização da etapa do maior circuito de corridas de praia do Brasil. Neste sábado (6) e domingo (7) a cidade praiana recebeu a BRB Paracuru, evento que integra o Circuito Beach Run Brasil. A terceira etapa, com recorde de inscritos, reuniu corredores para provas de 5 km, 10 km e 21 km. Os grandes destaques entre os 800 atletas foram Edileusa de Sousa Lima e Daniel Carneiro dos Santos.

Edileusa e Daniel foram os campeões da meia maratona, realizada na manhã deste domingo (7), e no dia anterior conquistaram também o primeiro lugar na prova de 10 km. A BRB Paracuru foi composta por três provas. Pouco antes do entardecer de sábado (6), foram realizadas as provas de 5 km e 10 km. A manhã dominical, por sua vez, foi reservada para a meia maratona. As largadas foram na Praia do Farol, um símbolo da cidade, e os percursos passaram pela Praia das Almas, Praia da Pedra Rachada, dunas e lagoas dos Lençóis Paracuruenses.

“Além de bonita, a corrida em Paracuru foi uma das mais desafiadoras de todo o Circuito Beach Run Brasil no Ceará. Prova disso é a satisfação que podemos perceber estampado nos rostos de grande parte dos 800 atletas que estiveram conosco neste fim de semana. Além disso, sentimos um clima diferenciado na prova. Quando temos um bom envolvimento do poder público, com foi aqui em Paracuru, os eventos ficam ainda melhores. É muito importante contar com esse incentivo”, afirma Ricardo Ramalho, diretor da Beach Run Brasil.

A quarta e última etapa do Circuito Beach Run Brasil no Ceará em 2022 será realizada em novembro na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati. As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (10).

Corridas de praia

A estreita faixa de areia da Praia do Farol foi o primeiro desafio a ser superado pelos atletas. Na tarde de sábado (6) a largada para as provas de 5 km e 10 km foi na areia encharcada pela maré. Sem contar outras dificuldades que uma legítima corrida de praia oferece para cada participante ao longo do caminho. O primeiro a deixá-las para trás foi Salvio Lima, campeão dos 5 km. O primeiro a cruzar a linha de chegada completou a distância em 18m12. Já a vencedora no feminino foi Arethusa Rejane Azevedo Freire, com o tempo de 20m05.

Legenda: Paracuru recebeu neste fim de semana a terceira etapa de BRB, com recorde de inscritos, reuniu corredores para provas de 5 km, 10 km e 21 km Foto: Divulgação / Beach Run Brasil

Alguns minutos depois, surgiram na Praia do Farol os vencedores da prova de 10 km. No feminino, a campeã geral foi Edileusa de Sousa Lima, que completou o percurso em 44m30. Entre os homens, o vencedor foi Daniel Carneiro dos Santos. Ele concluiu os 10 km com o tempo de 36m36. No dia seguinte, os dois atletas voltaram a brilhar em Paracuru.

Na manhã de domingo, mais de 200 atletas começaram os 21 km da meia maratona também a partir da Praia do Farol. O percurso tinha ainda área de dunas e lagoas dos Lençóis Paracuruenses a partir da metade da prova. Passada 1h23m32 desde a largada, Daniel Carneiro dos Santos foi o primeiro a surgir no portal de chegada para ser o campeão nos 21 km. Já entre as mulheres, a festa da conquista do primeiro lugar foi de Edileusa de Souza Lima. Ela chegou com ampla vantagem em relação à segunda colocada, de mais de 20 minutos, e cravou o tempo de 1h41m32.

Resultados BRB Paracuru

5 km Feminino Geral

1. Arethusa Rejane Azevedo Freire, 20m05

2. Maria do Socorro Alves Bezerra, 21m21

3. Camila Lacerda, 23m04

4. Glaucineide Vasconcelos Fonteles, 24m50

5. Maria Elinete de Souza, 25m34

5 km Masculino Geral

1. Salvio Lira, 18m12

2. Vando Alves da Silva, 18m17

3. Jesus Montaglio Aparisi, 18m26

4. Gustavo Delphino Oliviera Silva, 18m34

5. Francisco Donnes de Almeida, 19m05

10 km Feminino Geral

1. Edileusa de Sousa Lima, 44m30

2. Maria Elieide Souza da Silva, 53m35

3. Maria Silvania Furtado, 53m58

4. Andréa Almeida Sales de Oliveira, 56m39

5. Geruza Freitas do Nascimento, 59m07

10 km Masculino Geral

1. Daniel Carneiro dos Santos, 36m36

2. Dicson Peixoto Falcão, 37m19

3. Luis Carlos Sousa, 38m46

4. Carlos Eduardo Araújo, 39m58

5. Anderson Marcos Caminha Carvalho, 41m00

21 km Feminino Geral

1. Edileusa de Sousa Lima, 1h41m32

2. Francisca Tatiana Ferreira de Sousa Alves, 2h03m35

3. Gerusa Freitas do Nascimento, 2h05m49

4. Renata Cavalcante, 2h09m27

5. Beatriz Aragão Vieira, 2h10m10

21 km Masculino Geral

1. Daniel Carneiro dos Santos, 1h23m32

2. Carlos Eduardo Araújo, 1h27m03

3. Luis Carlos Sousa, 1h28m55

4. Salvio Lira, 1h31m07

5. Gustavo Delphino Oliveira Silva, 1h31m08

