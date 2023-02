Beach Run Brasil em Jericoacoara conhece vencedores; veja resultados

Jericoacoara recebeu neste sábado (11) e domingo (12) a BRB Jeri, a primeira etapa do maior circuito de corridas de praia do país, o Beach Run Brasil. Ao todo, 500 atletas encararam as provas de 7 km, 12 km e 21 km, em diferentes categorias do masculino e feminino, com grande destaque para Daniel Carneiro.

Campeão da Maratona da Disney, realizada no primeiro fim de semana do ano, o atleta marcou presença em Jericoacoara com o título do Desafio do Jacaré, que premia os melhores atletas que correram uma das provas realizadas no sábado (11) e os 21 da meia maratona no dia seguinte. Daniel Carneiro dos Santos venceu nos 12 km no primeiro dia e chegou na frente nos 21 km na manhã seguinte. Já a melhor classificada entre as mulheres que encararam dois dias de corrida foi Irla Maria de Sousa. Ela alcançou destaque sendo a segunda colocada nos 12 km e também na meia maratona.

A primeira etapa do Circuito Beach Run Brasil 2023 teve dois dias de corrida por praias e trilhas de Jericoacoara. A tarde de sol à beira da praia abrigou as corridas de 7 km e 12 km, com passagem pela trilha e avistagem da famosa Pedra Furada e os atletas cruzando a linha de chegada ao entardecer. No segundo dia, na manhã de domingo (12), foi a vez dos 21 km da Meia de Jeri. Os atletas que correm nos dois dias participam do Desafio do Jacaré, exclusivo aos mais resistentes. As largadas e chegadas foram nas areias da praia, nas imediações do ClubVentos.

Legenda: A primeira etapa do Circuito Beach Run Brasil 2023 teve dois dias de corrida por praias e trilhas de Jericoacoara Foto: Tavares Junior/Beach Run Brasil

“A primeira etapa do Circuito Beach Run Brasil em 2023 não poderia ser mais perfeita. O tempo e a temperatura foram na medida certa para fazerem as corridas inesquecíveis para muitos atletas. Muitos, inclusive, deixaram o desempenho de lado para curtir as belezas dos percursos que só Jericoacoara é capaz de proporcionar em um fim de semana tão bonito que tivemos para a realização do evento”, afirma Ricardo Ramalho, organizador do evento e diretor da Beach Run Brasil.

A próxima etapa do Circuito Beach Run Brasil já tem local e data confirmados. A BRB Paracuru, também no litoral cearense, será realizada nos dias 30 de abril e 1° de maio. As inscrições estão abertas em lote promocional, e podem ser feitas pelo site www.beachrunbrasil.com.br

Os campeões de Jeri

A tarde de sábado (11) se apresentou deslumbrante para as primeiras provas da BRB Jeri. Às 16h15min, grande parte dos atletas inscritos no evento largou diante do ClubVentos, na beira da praia, para percorrerem os percursos de 7 km e 12 km. O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada foi Paulo Roberto Pinheiro de Melo. Ele completou os 7 km em 25m58. Já a campeã da prova feminina foi Maria do Socorro Alves Bezerra, que chegou sozinha na frente com os seus 35m18. Não demorou muito para o bom público presente na arena aplaudir os campeões dos 12 km. Daniel Carneiro dos Santos superou a distância em 47m31, enquanto Fabiana Telma Sousa conquistou a prova em 1h03m01.

Legenda: Tradicionalmente, a BRB Jeri, em Jericoacoara, abre o calendário do circuito, em fevereiro Foto: Tavares Junior/Beach Run Brasil

No domingo (12) foi a vez dos atletas dos 21 km da Meia Maratona de Jeri, em trajeto que envolveu grande parte do Parque Nacional de Jericoacoara. Alguns que participaram no sábado também largaram às 5h30min do dia seguinte. Entre eles Daniel Carneiro. O atleta repetiu o primeiro lugar no pódio ao cruzar o pórtico de chegada da Meia de Jeri com 1h21m09 de prova. A campeã da meia maratona feminina foi Renata Maria dos Santos, que concluiu os 21 km em 1h48m29.

Resultados BRB Jeri 2023

7 km Feminino Geral

1. Maria do Socorro Alves Bezerra, 35m18

2. Maria Elinete de Souza, 38m08

3. Janaína Aparecida Romualdo Furquim, 38m25

4. Rosy Gomes, 39m23

5. Taís Rodrigues Cavalcante, 40m06

7 km Masculino Geral

1. Paulo Roberto Pinheiro de Melo, 25m58

2. Aurelino Batista da Silva, 26m02

3. Eduardo Costa da Silva, 26m58

4. Dicson Peixoto Falcão, 27m39

5. Fábio de Oliveira Nicolau, 28m40

12 km Feminino Geral

1. Fabiana Telma Sousa, 1h03m01

2. Irla Maria de Sousa, 1h03m18

3. Maria Leene Martins Gondim de Andrade, 1h04m18

4. Cândida Maria Menezes Reges dos Santos, 1h04m44

5. Verônica Oliveira de Menezes, 1h06m06

12 km Masculino Geral

1. Daniel Carneiro dos Santos, 47m31

2. Luiz Carlos, 49m52

3. Carlos Eduardo Araújo, 51m01

4. Anderson Carvalho, 51m37

5. Antônio Marcos de sousa Silva, 52m02

Meia Maratona Feminino Geral

1. Renata Maria dos Santos, 1h48m29

2. Irla Maria de Sousa, 1h49m37

3. Cândida Maria Menezes Reges dos Santos, 1h50m14

4. Maria Leene Martins Gondim de Andrade, 1h55m42

5. Rosy Gomes, 2h04m25

Meia Maratona Masculino Geral

1. Daniel Carneiros dos Santos, 1h21m09

2. Eduardo Costa da Silva, 1h21m31

3. Aurelino Batista da Silva, 1h22m11

4. Luiz Carlos, 1h26m13

5. Carlos Eduardo Araújo, 1h27m32

Sobre o Circuito Beach Run Brasil 2023

Maior circuito de corrida de praia do Brasil, o Circuito Beach Run Brasil tem um total de seis eventos confirmados em 2023. Tradicionalmente, a BRB Jeri, em Jericoacoara, abre o calendário do circuito, em fevereiro, enquanto a BRB Canoa, na Praia de Canoa Quebrada, é o último evento, previsto para novembro. No litoral do Ceará são mais duas etapas. A BRB Paracuru, nos dias 30 de abril e 1° de maio, e a BRB Camocim, em agosto. Entre o total de eventos, dois são no litoral do Pará. A BRB Salinas, em Salinópolis, será nos dias 27 e 28 de maio, enquanto a BRB Cotijuba está programada para a primeira quinzena de agosto. Todas as etapas têm formato similar, com distâncias curtas no primeiro dia e meia maratona no segundo.