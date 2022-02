Bayern Munique x RB Leipzig: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bayern Munique entra em campo neste sábado (5), às 14h30 (horário de Brasília), contra o RB Leipzig, em duelo pela pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece na Allianz Arena. Os bávaros lideram a Bundesliga com 49 pontos, enquanto os touros estão em 6º com 31.

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo Onefootball, aplicativo na internet.

Prováveis escalações

Bayern Munique

Neuer; Pavard, Upamecano, Süle e Lucas Hernández; Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann

RB Leipzig

Gulácsi; Simakan, Orbán e Gvardiol; Klostermann, Laimer, Kampl e Angeliño, Nkunku, Szoboszlai e André Silva. Técnico: Domenico Tedesco

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x RB Leipzig

Bundesliga - Campeonato Alemão

21ª Rodada

​Data e horário: 05/02/2022, às 14h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Transmissão: OneFootball