Bayern de Munique x Villarreal: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Champions League 2021-2022 define um dos classificados às semifinais nesta terça-feira (12). A partir das 16h, Bayern de Munique e Benfica se enfrentam na Arena de Munique, pelo confronto de volta.

Na ida, o time espanhol venceu por 1 a 0 com gol do atacante holandês Danjuma. No regulamento, o clube com melhor placar agregado avança ao mata-mata. Em caso de igualdade no tempo normal, o jogo será definido com prorrogação e, se necessário, em pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SPACE e pelo serviço de streaming HBO Max.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Sule e Hernández; Kimmich, Goretzka e Thomas Muller; Sane, Coman e Robert Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmaan.

Villarreal: Rulli; Albiol, Torres, Foyth e Pedraza; Parejo, Capoue e Trigueros; Moreno, Danjuma e Lo Celso. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Villarreal

Data: 12/04/2022.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Arena de Munique, em Munique (ALE).