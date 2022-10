Bayern de Munique x Viktoria Plzen: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Com 100% de aproveitamento em duas rodadas, o Bayern de Munique recebe o Viktoria Plzen nesta terça-feira (04) em jogo válido pela Champions League. A partida acontece na Allianz Arena, na Alemanha, ecomeça ás 13h45 (horário de Brasília).

O time bávaro é o grande favorito no duelo. O Plzen ainda não venceu na competição e amarga a lanterna do Grupo C, considerado o grupo da morte.

Onde assistir a partida

O jogo vai ter transmissão da TNT Sports e HBO Max.

Momento

O Bayern de Munique pode deixar bem encaminhada sua classificação às oitavas de final da competição. Caso vença amanhã, os alemães finalizam os jogos de ida com 100% de aproveitamento. Os bávaros têm duas vitórias, quatro gols marcados e nenhum sofrido, e enfrentam o lanterna.

Prováveis escalações

Bayern: Neuer; Davies, Upamecano, de Ligt e Pavard; Goretzka, Sabitzer, Sané, Musiala e Mané; Tel. Técnico: Julian Nagelsmann.

Plzen: Stanek; Jemelka, Hejda e Pernica; Havel, Cermak, Kalvach, Sykora e Vikanova; Chory e Mosquera. Técnico: Michal Bílek.

Palpites

Ficha técnica | Bayern x Viktoria Plzen

Data e horário: 4/10/2022, às 13h45 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Onde assistir: TNT e HBO Max