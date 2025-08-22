Diário do Nordeste
Bayern de Munique x RB Leipzig na Bundesliga: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Campeonato Alemão

Daniel Farias
Jogada
Legenda: Luis Díaz durante Bayern de Munique x Stuttgart pela Supercopa da Alemanha
Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam na Bundesliga nesta sexta-feira (22), pela primeira rodada do Campeonato Alemão. O jogo será às 15h30, na Allianz Arena, em Munique (ALE). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Bayern de Munique x RB Leipzig na Bundesliga terá transmissão do Sportv e da Xsports, na televisão, e da CazéTV e do OneFootball, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Michael Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane.

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Xavi Simons; Diomande, Nusa e Openda.

BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG | FICHA TÉCNICA

  • Competição: primeira rodada da Bundesliga 2025/26
  • Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
  • Data: 22/08/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 15h30 (de Brasília)
