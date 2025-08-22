Bayern de Munique x RB Leipzig na Bundesliga: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Campeonato Alemão
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:26)
Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam na Bundesliga nesta sexta-feira (22), pela primeira rodada do Campeonato Alemão. O jogo será às 15h30, na Allianz Arena, em Munique (ALE). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Bayern de Munique x RB Leipzig na Bundesliga terá transmissão do Sportv e da Xsports, na televisão, e da CazéTV e do OneFootball, no streaming.
PALPITES
inter@
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Michael Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane.
RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Xavi Simons; Diomande, Nusa e Openda.
BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG | FICHA TÉCNICA
- Competição: primeira rodada da Bundesliga 2025/26
- Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
- Data: 22/08/2025 (sexta-feira)
- Horário: 15h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados