Bayern de Munique x Inter de Milão: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bayern de Munique e Internazionale entram em campo nesta terça-feira (1), às 17h de Brasília, na Allianz Arena, em Munique (ALE), para disputar a sexta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões 22/23.

O Bayern de Munique, mandante nesta partida, ocupa atualmente a liderança do grupo, somando 15 pontos em cinco rodadas disputadas. A equipe alemã vem de vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, jogando fora de casa. Já a Internazionale está na segunda colocação do grupo, com dez pontos conquistados em cinco partidas. A equipe italiana goleou o Viktoria Plzen por 4 a 0 na última rodada, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard e Davies; Sabitzer e Goretzka; Coman, Musiala e Mané; Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann.

Internazionale: Onana; Skriniar, De Vrij e Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

BAYERN DE MUNIQUE X INTERNAZIONALE | FICHA TÉCNICA

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data: 01/11/2022 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ivan Kružliak (ESL)

Assistentes: Branislav Hancko (ESL) e Jan Pozor (ESL)

Árbitro de Vídeo (VAR): Dennis Higler (HOL)