Bayern de Munique x Galatasaray: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Bayern de Munique e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira (8), por rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida acontece às 17 horas de Brasília no Estádio Allianz Arena. Os times se encontram no Grupo A da competição. A equipe alemã é a primeira colocada da tabela com nove pontos em três jogos, enquanto os turcos estão na segunda posição com quatro pontos e a mesma quantidade de jogos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae e Davies; Goretzka, Kimmich e Musiala (Muller); Sané, Gnabry (Coman) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Galatasaray: Gunay Guvenç; Boey, Sánchez, Bardakci e Karatas; Ayhan, Torreira e Akturkoglu; Mateus Martins, Saha (Ziyech) e Icardi. Técnico: Okan Buruk.

FICHA TÉCNICA | BAYERN DE MUNIQUE X GALATASARAY

Estádio: Allianz Arena (Alemanha).

Data: quarta-feira, 8 de Novembro.

Horário: 17h00 (horário de Brasília).