Bayern de Munique x Freiburg: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bayern de Munique entra em campo neste sábado (06), às 11h30 (horário de Brasília), contra o Freiburg, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. O duelo acontece na Allianz Arena, em Munique.

Líder da Bundesliga, com 25 pontos em oito partidas, o Bayern de Munique busca isolar-se na ponta da tabela de classificação. A equipe é seguida pelo arquirrival Borussi Dortmund, ocupando a vice-liderança, com 24 pontos. Desta forma, a vitória é fundamental para o time de Julian Nagelsmann.

O Freiburg, por sua vez, figura na 3ª colocação, com 22 pontos. A equipe está na briga direta com os tradicionais rivais alemães (Bayern e Borussia). Em 10 partidas, o time de Christian Streich venceu seis e empatou quatro, sendo o único clube invicto do campeonato.

Palpite para o jogo

inter@

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo aplicativo OneFootball.

Prováveis escalações

Bayern de Munique

Neuer; Pavard, Upamecano, Sule e Davies; Goretzka e Kimmich; Coman, Muller e Sané; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Freiburg

Flekken; Gulde, Lienhart e Schlotterbeck; Kubler, Eggestein, Hofler e Gunter; Jeong, Holer e Grifo. Técnico: Christian Streich.

Ficha técnica

Bayern de Munique x Freiburg - 11ª rodada do Campeonato Alemão

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data: 06/11/2021 (sábado)

Horário: 11h30 (de Brasília)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte