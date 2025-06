Bayern de Munique x Boca Juniors no Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e escalações

Bayern de Munique e Boca Juniors fazem um duelo de gigantes nesta sexta-feira (20), a partir das 22h (de Brasília), em Miami. As equipes se enfrentam em jogo da segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes. De um lado, o dono de seis Champions League. Do outro, o argentino com seis Libertadores.

Na estreia, o Bayern de Munique goleou o Auckland City por 10 a 0 e está na liderança do grupo. Já o Boca Juniors é o terceiro colocado com três pontos após empatar com o Benfica.

ONDE ASSISTIR

DAZN, Globo, ge.globo, GloboPlay, CazéTV



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Upamecano e Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka e Musiala; Olise, Coman (Gnabry) e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Ayrton Costa, Di Lollo (Rojo) e Lautaro Blanco; Battaglia, Tomás Belmonte, Malcom Braida e Velasco; Zenón (Palacios) e Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Boca Juniors

Data e hora: 20/6, às 22h (de Brasília)

Local: Miami, Estados Unidos