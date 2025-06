Bayern de Munique x Benfica no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Bayern de Munique e Benfica se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta terça-feira (24), na terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será às 16h, no Estádio Bank of America, em Charlotte (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Bayern de Munique x Benfica no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão do Sportv, na TV fechada, da TV Globo na TV aberta, do Prime Video e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Stanisic, Tah e Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka (Pavlovic) e Olise; Coman, Harry Kane e Gnabry.

Benfica: Trubin; Dahl, António Silva, Otamendi e Carreras; Florentino, Aursnes e Renato Sanches (Kokçu); Di María, Pavlidis e Bruma.

BAYERN DE MUNIQUE X BENFICA | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes

Local: Estádio Bank of America, em Charlotte (EUA)

Data: 24/06/2025 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)