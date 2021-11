Bayern de Munique x Benfica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bayern de Munique entra em campo nesta terça-feira (02), às 17h (horário de Brasília), contra o Benfica, pela 4ª rodada da UEFA Champions League. O duelo acontece na Allianz Arena, em Munique.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Bayern de Munique busca cravar vaga no mata-mata da Champions League diante do Benfica. Em caso de vitória, a equipe alemã chega aos 12 pontos e se garante matematicamente nas oitavas de final. Em três partidas, são três vitórias, além de 12 gols marcados e nenhum sofrido.

O Benfica, por sua vez, busca abrir margem na vice-liderança. Com 4 pontos, o time de Jorge Jesus está apenas um ponto a frente do Barcelona (3° colocado). Na última partida válida pela Champions, derrota para o Bayern de Munique por 4 a 0.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Bayern de Munique

Neuer; Pavard, Süle, Upamecano e Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Benfica

Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin Núñez. Técnico: Jorge Jesus.

Ficha técnica

Bayern de Munique x Benfica - 4ª rodada da UEFA Champions League

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data: 02/11/2021 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)

Transmissão: HBO Max

