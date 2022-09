Bayern de Munique vence Barcelona e mantém liderança do Grupo C da Champions League

O Bayern de Munique venceu o Barcelona nesta terça-feira (13) por 2 a 0, no Allianz Arena, em Munique (ALE), pela 2ª rodada do Grupo C da UEFA Champions League. Lucas Hernández e Sané marcaram para os alemães.

A equipe de Julian Nagelsmann resistiu a pressão imposta pelo Barcelona de Xavi e, com efetividade, conseguiu somar mais três pontos no torneio continental. Lewandowski, Raphinha, Pedri tiveram oportunidades de colocar os espanhóis em vantagem, mas não conseguiram êxito nas finalizações.

Com o resultado, o Bayern de Munique lidera o Grupo C com seis pontos. O Barcelona, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com três.

Na próxima rodada da Champions League, os alemães recebem o Viktoria Plzeň, enquanto os espanhóis visitam a Inter. Os duelos acontecem no dia 4 de outubro, às 13h45 e 16h (de Brasília), respectivamente.

Bayern de Munique x Barcelona | veja como foi o tempo real

Escalações

Bayern de Munique: Neuer; Pavard (Mazraoui), Upamecano, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Sabitzer (Goretzka), Sané (Mathys Tel), Musiala (Gravenberch) e Mané (Gnabry); Müller. Técnico: Julian Nagelsmann.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Christensen (Eric García) e Marcos Alonso; Gavi (de Jong), Sergio Busquets (Kessié) e Pedri; Raphinha (Ferran Torres), Robert Lewandowski e Dembélé (Ansu Fati). Técnico: Xavi.

Bayern de Munique x Barcelona | Ficha Técnica

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data: 13/09/2022 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Danny Desmong Makkelie (HOL)

