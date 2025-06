Bayern de Munique x Auckland City no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Bayern de Munique e Auckland City se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste domingo (15), primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O jogo será às 13h, no TQL Stadium, em Cincinatti (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Bayern de Munique x Auckland City no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Neuer; Sacha Boey (Laimer), Eric Dier, (Stanisic) Jonathan Tah e Raphael Guerreiro; Kimmich, Pavlovic (Goretzka), Olise, Coman e Gnabry; Thomas Müller. Técnico: Vincent Kompany.

Auckland City: Tracey; Boxxal, Den Heijer, Mitchell e Nathan Lobo; Ilich, Garriga, David Yoo, Lagos e Manickum; Bevan. Técnico: Ivan Vicelich.

BAYERN DE MUNIQUE X AUCKLAND CITY | FICHA TÉCNICA