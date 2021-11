Bayern de Munique corta salários de cinco jogadores não vacinados contra a Covid-19

Após o governo da Alemanha liberar a redução de salários de funcionários que faltem ao trabalho por não estarem vacinados contra a Covid-19, cinco jogadores do Bayern de Munique terão os rendimentos mensais diminuídos.

Um deles é o volante Joshua Kimmich, de 26 anos, que terá um desconto de 300 mil euros, cerca de 1,9 milhão de reais, porque faltou aos treinos e aos jogos contra o Augsburg na sexta-feira (19) e não estará na partida contra o Dínamo de Kiev nesta terça-feira (23).

Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance também entraram em quarentena e terão os salários reduzidos.

Isso porque, segundo comunicado do Bayern, os jogadores “tiveram contato próximo com uma pessoa do entorno do clube que teve um teste positivo”.

Antes disso, os zagueiros Sülle e Stanisic já haviam cumprido isolamento social pelos mesmos motivos, o que aumenta para sete o número de baixas no clube.

'Desconfiança'

Kimmich chegou a declarar que a recusa seria motivada pela falta de confiança nos imunizantes anticovid. "Tenho preocupações sobre a falta de estudos a longo prazo. Sei, é claro, da minha responsabilidade. Sigo os protocolos de higiene e sou testado a cada dois ou três dias, mas penso que cada um deve tomar por si a decisão", justificou.

O CEO do Bayern, no entanto, ponderou que a decisão de receber a vacina acaba sendo dos próprios jogadores. "É importante dizer que só podemos aconselhar alguém a se vacinar", disse Oliver Kahn. "Ressaltamos isso através de diversas ações. No final das contas, é preciso respeitar que outros podem ter uma opinião diferente".