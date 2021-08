Bayern de Munique atropela com 12 a 0 na Copa da Alemanha

O Bayern de Munique aplicou hoje uma goleada impiedosa de 12 a 0 em jogo contra o Bremer SV, time semiprofissional da quinta divisão, em partida da Copa da Alemanha e passou de fase com sobras e muita tranquilidade.

O atacante Robert Lewandowski nem foi relacionado para a partida e o Bayern nem entrou com força máxima. Apenas Leroy Sané, Thomas Muller e Joshua Kimmich começaram como titulares e, mesmo sem a 'artilharia pesada', os atuais campeões da Alemanha fizeram cinco a zero no primeiro tempo.

Com o domínio total do jogo, Choupo-Moting fez três gols, Musiala anotou o dele e o Bayern ainda contou com o gol contra de Warm para fechar a goleada já na primeira etapa após uma atuação muito intensa e com excelente volume ofensivo.

No segundo tempo, com mais reservas ainda e muitos jogadores da base, a dinâmica da partida seguiu igual, com o Bayern de Munique dominando todas as ações e amassando o Bremer, não a toa, logo nos primeiros cinco minutos já fez mais dois gols, um com Musiala e o outro com Tillman.

Mesmo com sete a zero no placar, o Bayern continuou incisivo e com ímpeto ofensivo, buscando mais gols. Leroy Sané fez o oitavo gol e Choupo-Moting chegou a fazer o quarto gol dele no jogo, mas foi anulado por impedimento.

Nos últimos 15 minutos, o Bremer ainda teve um jogador expulso após puxar a camisa e impedir uma chance clara de gol, mesmo assim, a equipe da quinta divisão não apelou nas faltas. O 9° gol foi feito por Cuisance e o 10° por Choupo-Moting, o quarto dele no jogo.

O insaciável Bayern de Munique fez o 11° com Sarr e, logo na sequência o 12°, que foi marcado por Tolisso no apagar das luzes.

O adversário do Bayern de Munique na próxima fase será definido por sorteio e, vale lembrar que, na temporada passada, o Bayern de Munique foi eliminado de maneira precoce por um time da segunda divisão.

Os gols do Bayern de Munique hoje foram marcados por: Choupo-Moting (4), Musiala (2), Warm (contra), Tillman, Sané, Cuisance, Sarr e Tolisso.

