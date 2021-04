Bayern de Munique anuncia a contratação do treinador Julian Nagelsmann, de 33 anos

Bayern de Munique e RB Leipzig oficializaram nesta terça-feira (27) a ida do treinador Julian Nagelsmann para o time de Munique na próxima temporada. Os clubes não revelaram o valor da multa do técnico, que tinha contrato até 2023, mas as especulações giram em torno de 25 milhões de euros (R$ 165 milhões).

Nascido na região da Bavária e com apenas 33 anos, Nagelsmann assinou contrato até 30 junho de 2026 e assume o comando do Bayern a partir de 1º de julho no lugar de Hans-Dieter Flick, que já tinha anunciado a saída do time. Ele é o favorito para suceder Joachim Löw no comando da Seleção da Alemanha.

"Julian Nagelsmann representa uma nova geração de treinadores. Apesar da pouca idade, tem uma carreira impressionante. Estamos convencidos de que, com Julian Nagelsmann, vamos construir sobre os grandes sucessos dos últimos anos", disse Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, em um comunicado.

Carreira

Apesar de novo, Nagelsmann é treinador no Campeonato Alemão há cinco anos, tendo inicialmente assumido o comando do Hoffenheim, em 2016, com 28 anos. Foi o técnico mais jovem da história do torneio e conduziu o clube de uma posição na zona de rebaixamento para uma vaga na Liga dos Campeões.

Depois do sucesso no Hoffenheim, onde passou quase três temporadas completas, acertou com o RB Leipzig. Ele liderou o clube na Liga dos Campeões e conduziu à semifinal da temporada passada, na qual foi derrotado pelo PSG. Em 2020/2021, mantém o Leipzig na briga pelo título, contra o Bayern, a três rodadas do final.