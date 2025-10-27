Bastidores: 'fé inabalável' de Paz, Tinga vê 'guerra' contra o Santos e Palermo elogia grupo

O Fortaleza conquistou uma vitória heróica diante do Flamengo pela Série A do Brasileiro, no Castelão. O clube divulgou, nesta segunda-feira (27), os bastidores da partida que renovou os ânimos do grupo na busca por uma sequência positiva para escapar da zona de rebaixamento. CEO do clube, Marcelo Paz reforçou a confiança no grupo. Quem também tomou a palavra foi Tinga, que destacou a importância do próximo duelo, contra o Santos. Já o técnico Martín Palermo elogiou o espírito coletivo do Leão do Pici.

“Tenho orgulho de vê-los se entregando com o coração pelo companheiro, pelo grupo. Era necessário isso. No dia-a-dia é esforço permanente no que nos permite: estar perto e apoiar. E é assim que precisamos encarar o que vem pela frente. Como o Tinga falou, são três pontos importantes mas ainda não conseguimos nada. Pela frente, estão vindo batalhas mais difíceis. Não vamos relaxar. Foi jogar com o coração, foi orgulho!”, afirmou o técnico no vestiário, após a partida.

O Fortaleza está em 18º na tabela. CEO do clube, Marcelo Paz reforçou o discurso de seguir acreditando na equipe.

“Eu sempre acreditei em vocês e vou continuar acreditando. Tenho uma fé inabalável que nós vamos conseguir. A gente trabalha, a gente é honesto, soube sofrer e estamos aqui vivos. Ganhamos do Flamengo, um grande time. Se ganhou do Flamengo, ganha de qualquer um. Põe isso na cabeça!”, afirmou Paz.

“Ganhamos o jogo com mérito, nós merecemos. Acredita que nós vamos sorrir bonito no final do ano. Temos mais algumas batalhas e vamos conseguir surpreender muita gente, menos a gente aqui porque acreditamos”, completou o CEO.

O próximo adversário do Tricolor será o Santos. As equipes se enfrentam no sábado (1), em jogo da 31ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Vila Belmiro. Tinga destacou a importância do confronto.

“Dar valor a essa vitória e continuar treinando. Temos uma guerra (contra Santos), confronto direto. Temos que matar esses caras fora. A gente precisa de humildade e focar no Santos. Temos que fazer um grande jogo”, finalizou.