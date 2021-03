Bastidores do Clássico: respeito dos presidentes, superação de Felipe Alves e corridas de Mendoza

A chegada foi em silêncio, sem trânsito. Nas arquibancadas, os assentos vazios - a escolha foi livre. E a atmosfera, de nostalgia ao lembrar das cores, das torcidas e do pulso da Arena Castelão, seja com gols (ou quase). Tudo passa na memória do Clássico-Rei, agora sob regime de pandemia. O primeiro da temporada de 2021, inclusive, realizado no sábado (20), terminou com placar de 0 a 0.

No retrospecto da Covid-19, é o 6º consecutivo sem público. O técnico Guto Ferreira, gravado na história alvinegra, sequer teve oportunidade de ver o próprio torcedor. Mas há de se ponderar um detalhe: quem faz o futebol cearense torce, na verdade, é torcedor fanático.

Legenda: Marcelo Paz foi para o Clássico-Rei no ônibus do Fortaleza Foto: Alexandre Mota / SVM

Cada um, da própria maneira, sente a partida. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, vai para o estádio no ônibus do elenco e entra direto para os vestiários. Robinson de Castro, presidente do Ceará, surge no gramado e acompanha o aquecimento de perto.

A vontade de vencer está nesse retrato, na presença. Antes de a bola rolar, ambos se cumprimentam e sentam no setor Premium como torcida. Distantes, mas próximos o suficiente para se fazerem audíveis quando há reação - reclamação, comemoração ou manifestação de apoio.

Foco no Mendoza

O Clássico-Rei é marcado pelos personagens, são os responsáveis pela expectativa. E um nome se destacou no quesito: Steven Mendoza, o novo camisa 10 do Ceará. O colombiano recém-chegado foi para o jogo como titular e, em campo, destacou-se pela qualidade e o diálogo com os companheiros.

“Cara***, ele corre muito”, comentou um dos membros da cúpula do Vovô. A empolgação foi nítida ao vencer a defesa do Fortaleza na velocidade e quase abrir o placar no 1º tempo.

Dos eixos do atleta, o torcer contra esteve presente. E na primeira oportunidade - um voleio mal executado - a vaia cearense ecoou do lado tricolor. O fenômeno foi devolvido em uma finta do zagueiro Luiz Otávio no atacante Wellington Paulista.

Superação de Felipe Alves

Legenda: O goleiro Felipe Alves foi titular do Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A atuação do goleiro Tricolor foi sólida como sempre. Ele fez uma série de defesas difíceis e foi um dos responsáveis pelo persistente zero do placar.

Mas o feito de Felipe Alves neste sábado é ainda mais impressionante considerando que o atleta encarou o clássico-rei depois de uma gigante perda pessoal, a do pai, Maurício de Jesus Raymundo. Felipe recebeu merecidas homenagens do Fortaleza, dos companheiros e de torcedores após a partida.

Cobrança da arbitragem

Assim, o Clássico-Rei é representado por quem o faz. Como toda torcida, a arbitragem se torna alvo e não foi diferente com Antonio Dib de Moraes, do Piauí. Uma dose do carinho:

“Estão inventando regra’, “tem que sair daqui é preso”, “corre que é ladrão”, gritaram os dirigentes.

A principal queixa foi do lado tricolor, principalmente pelas advertências aplicadas aos atletas. A diretoria do Ceará cobrou possíveis impedimentos não assinalados.

Diálogos do fim

Legenda: No fim do jogo, os atletas de Ceará e Fortaleza conversaram na Arena Castelão Foto: Alexandre Mota / SVM

O meia Marlon trocou o Fortaleza pelo Ceará no fim de 2020 e, hoje, teve a oportunidade de reencontrar o ex-clube. Em uma falta na lateral do gramado, o grito: “está com saudade?”. Nenhuma resposta, o foco esteve dentro de campo.

Ao término da partida, no entanto, conversou com os ex-companheiros. Do goleiro Boeck, recebeu um empurrão seguido de um abraço. Os diálogos foram mantidos, em duplas, como o de Robson com Jael. A dupla que veio do Grêmio, Vinícius e Isaque, também conversou. Um cenário similar ao de Quintero com Mendoza, ambos da Colômbia.