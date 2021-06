Bastidores do Clássico-Rei: atitude de Felipe Alves rouba a cena em duelo quente fora de campo

Clássico-Rei sempre tem uma atmosfera diferente. Quando Fortaleza e Ceará se enfrentam, o clima na Arena Castelão é de tensão e ansiedade antes mesmo do apito inicial. Com a bola rolando, a temperatura se eleva e membros dos dois clubes, incluindo funcionários e dirigentes, que acompanham o jogo no Setor Premium, fazem o papel de torcedores.

No empate em 1 a 1 em jogo de ida pelo duelo válido pela Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira (2), rolou o de sempre. Muita gritaria, reclamação com a arbitragem, xingamentos e provocação dos dois lados. Mas um evento em particular roubou a cena: a atitude do goleiro Felipe Alves em fazer um buraco no gramado.

Isso revoltou os alvinegros presentes. No intervalo, o presidente Robinson de Castro entrou em campo ao lado do Secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, para mostrar o ocorrido. Até mesmo jogadores reservas e funcionários do Fortaleza, que não haviam visto o que o goleiro tinha feito, foram lá tentar entender a situação.

Depois, mostrou também ao técnico Guto Ferreira. Após a partida, o treinador alvinegro criticou bastante a postura de Felipe Alves.

É bem claro e óbvio que a atitude de Felipe foi errada e poderia ter ocasionado consequências piores - algum atleta poderia ter se machucado seriamente.

Gritaria de sempre

A gritaria de alvinegros e tricolores é comum quando os times se enfrentam. São reações genuínas e sinceras de quem vive o dia a dia dos clubes e sente na pele o peso da rivalidade. Ninguém quer perder uma dividida que seja, imagine a partida.

E tome provocação. "Tão querendo apitar o jogo? Acham que vão ganhar no grito?", "deixa de fazer cera", "fica caído agora, rapaz".

Sempre há os mais contidos e os mais exaltados, mas de forma geral, cada um entende o papel do lado adversário. O clima do jogo de ida foi quente, e a decisão ficou para a próxima quinta-feira (10), em duelo que com certeza absoluta terá ainda mais emoção.