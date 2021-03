Bastidores do Clássico da Paz: Diá vai de tensão com escalação do Ceará a euforia no 'WhatsApp'

Quem conhece de perto Francisco Diá sabe bem que ele sempre é capaz de causar alguma estripulia. Um personagem que está na primeira prateleira das figuras folclóricas do futebol nordestino. De vez em quando, lembra um pouco o sisudo Givanildo de Oliveira. Na tarde de ontem, o comandante coral – conhecido também por formar equipes competitivas – viveu mais um dia de glória em terras alencarinas; aprontou justamente contra o ex-time do mestre ‘Giva’.

O treinador do Ferroviário foge ao estereótipo do técnico moderno. Seja pelas roupas bem folgadas, o cigarro quase sempre à vista ou a forma de agir nos bastidores. Uma hora antes do confronto contra o Ceará, ele ficou durante bons minutos do lado de fora do vestiário, com um copinho de café e mandando áudios em voz alta para amigos via “WhatsApp”. Em um deles, o técnico alertou:

“Vou com reserva (parte do time) hoje. Não tem como. Tenho depois a Copa do Brasil. E eles vão com Luiz Otávio, Fabinho, Jael”, indicou o treinador. Ele gravou ainda mais duas mensagens semelhantes. Em outra, falou: “Até Sobral vai no banco”.

Logo na sequência, Diá fez questão de se deslocar para cumprimentar o goleiro João Ricardo, com quem trabalhou no Icasa, em 2013: “Parabéns pelo trabalho, pela carreira”, disse. Então, o arqueiro alvinegro retribuiu a gentileza: "Bom revê-lo, professor”.

Legenda: O técnico Francisco Diá estreou no Ferroviário com um empate em 1 a 1 pela Fares Lopes e busca sua 1ª vitória hoje Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Espectadores da estreia

A cordialidade não foi exclusivamente entre adversários envolvidos diretamente no confronto dentro de campo. Membros das diretorias acompanharam o duelo bem próximos. O auxiliar técnico André Luís Santos, responsável por armar as jogadas de bola parada do Ceará e que sempre fica na arquibancada, não se privou de falar ao radinho, com instruções importantes, mesmo estando ao lado da cúpula coral.

Logo após o gol sofrido, marcado por Wendson, ele recebeu uma ligação para tentar detalhar o lance. Contudo, não soube explicar com ricos detalhes: “Foi uma confusão na área”, frisou. O único jogador não relacionado presente, Vina, torceu de uma maneira controlada. A todo momento observou o embate. Só usou o celular durante os momentos de pausa (parada para hidratação e intervalo).

Legenda: Vina acompanhou o jogo das arquibancadas Foto: Kid Júnior

Também do lado de fora do gramado, Jorge Macêdo, executivo de futebol do Ceará, reclamou de forma efusiva com a arbitragem. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Jael mandou para as redes. Contudo, o árbitro Luciano Miranda marcou falta do atacante.

“O cara fez pênalti. Você não deu, aí você marca falta. Perigo de gol tu deu?”, questionou um dos gestores do departamento de futebol alvinegro.

Guto Ferreira também pressionou a arbitragem. Na volta do intervalo, ele foi conversar com o staff envolvido no jogo, no centro do campo. Deu para ouvir bem quando o técnico questionou sobre o lance do gol anulado. E também disparou em relação aos acréscimos: “Só de atendimento foram 4 ou 5 minutos”.

Os presidentes Newton Filho e Robinson de Castro ficaram um pouco mais comedidos. Porém, também falaram ao longo do compromisso. O dirigente alvinegro fez elogios ao goleiro estreante João Ricardo e também brincou com os colegas após o gol de empate, que saiu no início da segunda etapa: “Quem tem Jacaré, não precisa de Pelé”, citou durante a comemoração.

Legenda: Ferroviário marcou no fim e conquistou vitória contra o Ceará Foto: Kid Júnior

Reta final

Quando o jogo já se encaminhava para o fim, o Ferroviário encontrou o gol da vitória aos 47 minutos. Wendson marcou de novo. Os funcionários do Tubarão ficaram muito entusiasmados. E passaram a vibrar muito junto com o time, com ênfase nas jogadas que exigiam o trabalho do sistema defensivo. Ao fim da partida, parecia a comemoração de um título. Por outro lado, Saulo Mineiro e Wesley buscaram reclamar de forma intensa com a arbitragem do confronto.

Também após o desfecho, Francisco Diá resolveu abraçar o amigo e agora adversário Fernando Sobral. Os dois trabalharam juntos no Sampaio Corrêa, onde conseguiram um acesso à Série B. O jogador presenteou o técnico com uma camisa do Ceará. Felipe Santos, filho do treinador e analista de desempenho da comissão coral, também foi cumprimentar o jogador.

Já na área da entrevista, o celular do comandante coral não parava de tocar. Durante a coletiva, foram no mínimo cinco notificações, com o som do celular no máximo. Fora do ar, o treinador voltou a mandar áudios para amigos. Dessa vez, em um tom de animação: “Ganhamos do Ceará, 2 a 1, aqui no CT deles”, finalizou.

No comando do Ferroviário, até agora, Diá levantou a Taça Fares Lopes, conseguiu a primeira colocação na fase inicial do Cearense e agora chegou ao sexto resultado positivo em sequência. De quebra, encerrou um jejum que durava 11 anos. A última vitória coral contra o Ceará pelo Estadual tinha sido em 2010.