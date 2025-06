Bastidores de Jalil Elias no Fortaleza: pedido pessoal de Vojvoda e seleção da Síria

O Fortaleza tem negociações avançadas pela contratação do meio-campista Jalil Elias e deve em breve anunciá-lo como novo reforço para o restante da temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que a contratação foi um pedido pessoal do técnico Vojvoda.

Juan Pablo Vojvoda já treinou Jalil Elias, quando os dois trabalharam juntos no Newell’s Old Boys, da Argentina, na temporada 2016/2017. O jogador de 29 anos foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield na última temporada e tem a confiança de Vojvoda.

Elias não atuou em nenhuma partida em 2025, o que gerou preocupação em torcedores do Fortaleza sobre possíveis problemas físicos ou técnicos. O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que isso aconteceu por conta de litígio com o Johor, da Malásia, seu atual clube.

Nascido em Rosario, na Argentina, Jalil Elias é naturalizado sírio e tem inclusive histórico de convocações para a seleção do país. Com a camisa da Síria, Elias soma oito partidas disputadas, tendo sido inclusive convocado para a última Copa da Ásia.