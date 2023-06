Barroca valoriza ponto conquistado diante do Sampaio: 'importante, pensando na competição'

"Ponto importante, pensando na competição e nas dificuldades que enfrentamos para jogar aqui. Sabemos que o Sampaio tem uma tradição muito grande em jogos em casa dentro da Série B e hoje podemos ver claramente a dificuldade que foi jogar nesse horário. Acho que não começamos o jogo da forma que gostaríamos. Tivemos um pouco de dificuldade de transportar a bola da defesa para o ataque com uma velocidade maior e sofemos um gol cedo, mas, depois do tempo técnico, demos uma pequena ajustada e conseguimos empatar o jogo e levar esse empate para o intervalo. Foi um jogo de exigência física extrema, pelo horário, pela caracteristica de jogo do Sampaio também, é um adversário que usa muito a estratégia do jogo direto por conta das características do campo, então fica difícil de você manter o jogo controlado e compactado. Tivemos a situação do penalti, mas o Bruno foi muito feliz. Acho que na parte final as melhores oportunidades foram nossas e poderiamos até ter saído daqui com a vitória. O jogo até terminou com uma oportunidade clarissíma nossa, mas é um ponto importante conquistado fora de casa", afirmou.