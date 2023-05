Barroca revela bastidores da final do Nordestão e destaca 'campeonato de resgate' na Série B

Recém-chegado ao Ceará, Eduardo Barroca já comemora um título como técnico do clube. Campeão da Copa do Nordeste, revela bastidores da preparação mental para o duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Pernambuco, nesta quarta-feira (3). Além disso, destaca que o Alvinegro precisa fazer um ‘campeonato de resgate' na Série B.

“Sabíamos que o ambiente seria extremamente favorável ao Sport, como foi, a torcida fez uma festa bonita. Um dos pontos principais foi tentar fazer com que eles tivessem foco em jogar futebol. Eles assumiram compromisso comigo que não teríamos nenhum jogador expulso, que não gastaríamos energia com arbitragem. Mas a gente também se comprometeu a jogar futebol. Foi um compromisso coletivo. É preciso entender que uma equipe forte mentalmente é uma equipe que consegue pensar igual no momento do jogo. Trabalhamos em cima de gatilhos para que nos momentos de dificuldade, de controle, nas trocas, que tivesse todo mundo pensando da mesma forma, que ninguém perdesse o foco. E eles fizeram isso muito bem”, ressaltou o treinador em entrevista coletiva.

O Alvinegro venceu o primeiro jogo contra o Sport por 2 a 1 e perdeu o segundo por 1 a 0, no tempo normal. A equipe garantiu o título na cobrança de pênaltis. O goleiro Richard foi um dos destaques da partida ao fazer boas defesas e pegar dois pênaltis. Danilo Barcelos foi um dos que marcou pelo Ceará durante as cobranças. Eduardo Barroca revela conversas individuais com jogadores e cita os dois atletas.

“O Richard é um jogador de nível cognitivo altíssimo, é um jogador líder, exemplo trabalhando. Acho que é o nosso dever valorizar o profissional que tem uma história bonita... Danilo nem se fala. Jogador com passagem em diversas equipes grandes, sempre desejei trabalhar com ele”, disse.

FOCO NA SÉRIE B

Após o Nordestão, o Ceará volta as atenções para a Série B. O objetivo maior da equipe é conquistar o acesso para a elite. Barroca explica que a conquista regional é importante para implementação de ideias e renova o fôlego do grupo.

“O título é importante para elevar a confiança. Quando os resultados acontecem, as ideias vão ganhando força. Os jogadores vão acreditando mais, o ambiente de vitória traz confiança para que você provoque os jogadores com novos desafios e eles possam responder de uma forma melhor. O ambiente de derrota traz muita insegurança, principalmente de fora para dentro, dependendo do clube. Com certeza, essa conquista vai trazer estabilidade de fora para dentro”, explicou.

Como a Segundona é uma competição longa, Barroca destaca que em algum momento todas as equipes terão momentos de instabilidade na disputa. O Alvinegro está em 15º na tabela.

“É muito importante que a gente trabalhe o mais rápido possível para estar na parte de cima, para que nos momentos de instabilidade - ou de jogar bem e não conseguir vencer, ou às vezes até de não tá jogando tão bem mas conseguir pontuar, desgaste físico, muitas viagens - a gente estar sempre no bolo de cima. Para que no final não dependa de ninguém. Por isso estou tão preocupado e ambicioso para que a gente consiga fazer esse campeonato de resgate. O Ceará, pelo time que tem, pela camisa, tem que brigar na parte de cima, como protagonista. Mas a gente não pode deixar tanto para depois. Mesmo sendo início de trabalho é importante que o torcedor saiba que é um processo, leva tempo”, concluiu.

