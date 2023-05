Barroca projeta duelo final contra o Sport na Copa do Nordeste: 'será um jogo dificílimo'

Eduardo Barroca estreou com vitória no comando do Ceará. Agora, o novo treinador se prepara para buscar o primeiro título com o Alvinegro. A equipe enfrenta o Sport nesta quarta-feira (3), na Ilha do Reitiro, no jogo que vale a taça da Copa do Nordeste de 2023. Na primeira partida, o Vovô venceu por 2 a 1.

“Não tenho nenhuma dúvida que será um jogo dificílimo. Pelo adversário, pelo momento que vive, pelo fato de não ter jogado com os principais jogadores no jogo de hoje, mas tenho muita confiança nos jogadores que eu tenho, no que a diretoria tem dado de condições de trabalho e no que podemos construir com essa equipe”, destacou o técnico do Vovô em coletiva de imprensa após a vitória.

Já em Pernambuco, a equipe alvinegra está concentrada no CT do Retrô, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. O treino de apronto será nesta terça-feira, no período da tarde.

O Ceará conquistou a primeira vitória na Série B ao vencer o ABC-RN por 2 a 1. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Sport na Ilha do Retiro. O jogo que decide o título do Nordestão será às 21h (de Brasília).