Barroca esboça time titular do Ceará com mudanças para enfrentar Sampaio Corrêa; veja escalação

O técnico Eduardo Barroca tem três dúvidas para o próximo duelo do Ceará. O goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos não participaram dos últimos treinos e podem ser desfalques no próximo domingo (25), contra o Sampaio Corrêa.

Luiz Otávio segue em tratamento por conta de um estiramento muscular na coxa direita, que o deixou de fora dos últimos compromissos do Vovô. Richard e Danilo Barcelos ainda não tiveram lesões confirmadas pelo clube, mas não têm treinado com o restante do grupo.

Por outro lado, o volante Zé Ricardo e o atacante Vitor Gabriel, que tiveram problemas físicos em treinos nos últimos dias, treinaram normalmente e devem estar à disposição de Barroca para enfrentar o Sampaio Corrêa pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com a ausência certa de Caíque Gonçalves, suspenso, e as possíveis ausências de Richard, Luiz Otávio e Danilo Barcelos, o Ceará deve ir a campo com:

Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Willian Maranhão, Richardson, Chay e Jean Carlos; Erick e Vitor Gabriel.

Sampaio Corrêa e Ceará entram em campo neste domingo (25), às 15h30 de Brasília, no Castelão (no Maranhão), para disputar a 13ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. A Bolívia Querida é a 14ª colocada, com 15 pontos, enquanto o Vovô ocupa a sétima posição, com 19 pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.