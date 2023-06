Barroca detalha como o Ceará treinou durante o período Data Fifa com foco na Série B; veja

O Ceará volta a campo neste domingo (25) contra o Sampaio Corrêa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Barroca explicou como aproveitou o período Data Fifa, sem jogos, para melhorar o aspecto físico do time, realizar trabalhos individualizados com jogadores e realizar maior integração com a base. A equipe está em 8º lugar, com 19 pontos.

“Tivemos uma oportunidade muito importante agora, nesse período sem jogos para o desenvolvimento da equipe. Esse planejamento foi dividido em três cenários: primeiro, voltado para a parte física, uma recuperação física dos atletas. Em um segundo momento, uma potencialização do lado físico de toda a equipe. A gente vai enfrentar, novamente, uma sequência de jogos bastante desafiadora e que a gente precisa estar pronto”, explica Barroca em entrevista publicada pelo clube no Youtube.

“A segunda parte tem a ver com o desenvolvimento coletivo da equipe, dividida em três partes: aspectos ofensivos, defensivos, inserindo bola parada em cada um deles, a condição de igualdade de todos os jogadores treinarem para que a gente evidencie cada vez mais essa competição interna e mostrar confiança que temos em todos do grupo. E o terceiro ponto é odesenvolvimento individual dos atletas. A gente aproveitou muito esse tempo para desenvolver esses jogadores com treinamentos individualizados com nossos auxiliares”, completa.

CATEGORIAS DE BASE

“Aproveitamos o tempo para fazer uma aproximação com as categorias de base do clube. Treinamos diversas vezes no CT, com todos integrados .Já estamos fazendo processo de jovens jogadores para treinarem aqui com a gente, como o JV, Davi, Caíque, Jonathan... Aproveitamos também para nos aproximarmos das categorias de base, compartilhar aquilo que está sendo construído pelo futebol profissional com todas as categorias. O Juliano Camargo (Executivo de futebol) tem capitaneado bem isso. É importante que o clube seja um só, e a gente tá conseguindo realmente praticar isso, compartilhar vídeo, referência, e fazer com que essa integração seja bilateral”, detalhou Barroca.

Barroca destacou ainda que o trabalho foi realizado de forma integrada e planejada com todos os setores do clube. O técnico explica a importância do duelo contra o Sampaio Corrêa. As equipes se enfrentam às 15h30 (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís. O duelo é válido pela 13ª rodada da Série B. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acampanham ao vivo e em tempo real.

“É um jogo que evidencia o final do primeiro terço da competição. A gente precisava fazer uma competição de recuperação. Não iniciamos bem e a gente conseguiu, com a sequência de bons resultados, encostar no grupo de cima. É um período importante para que a gente consiga resultados imediatos para tirar proveito daquilo que a gente treinou. É uma competição de regularidade, em que você precisa estar o tempo todo fazendo pequenos ajustes e lidando com as adversidades que apresenta, pra ir crescendo, principalmente no terço final”, finalizou o técnico.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: