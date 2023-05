Barroca cita semana cheia e ressalta comprometimento do elenco do Ceará: 'preciso exaltar isso'

Foi uma vitória que tem muito a ver com a dedicação dos jogadores e com o que eles vêm apresentando nos treinamentos. Eles estão se dedicando muito, estão extremamente comprometidos com o trabalho. Preciso exaltar isso. Eu sou um treinador que estico a corda no que diz respeito ao treinamento, cobrança, e eu tenho percebido que esses jogadores estão respondendo nos seus limites. Hoje, nós ainda perdemos dois jogadores no aquecimento, atletas importantes que estavam prontos para jogar, então tivemos muito equilíbrio, força mental e coletividade. Uma vitória assim tem uma marca muito grande daquilo que os jogadores estão tendo de comprometimento com o trabalho' complementou.