Barrichello é vacinado contra covid nos EUA e avisa: 'Desejo esta emoção a todos'

Aos 48 anos e com residência fixa nos Estados Unidos, o piloto Rubens Barrichello foi vacinado nesta semana contra o vírus da covid-19. Rubinho correu por 18 anos na Fórmula 1. Ele deixou a categoria ao fim de 2011. Mesmo assim, ainda é o segundo piloto que mais disputou corridas, com 323 GPs, atrás somente de Kimi Raikkonen.

Ele corre agora na Stock Car, mas vive na Flórida. Ele comemorou a vacina num post em seu Instagram. "Chegamos até a brincar com isso (que ele chega sempre atrasado), mas aqui não tem brincadeira mais. Desejo esta emoção a todos, todos, todos…", escreveu o brasileiro na legenda da sua foto transmitindo o alívio que foi para ele.

Os fãs do piloto entraram na brincadeira, mas valorizaram o fato de Rubinho estar na frente nesse quesito. Os Estados Unidos estão acelerados no processo de imunização das pessoas. Adolescentes já estão tomando a vacina.

No Brasil, a nível de comparação, o País chegou à marca de 20 milhões de brasileiros vacinados nesta semana, o que representa quase 10% da população. Os dados são do consórcio de veículos de comunicação, do qual o Estadão faz parte.

Quem também foi vacinado nesta semana nos EUA foi o atacante Alexandre Pato, que atua no Orlando City, além da tenista Luisa Stefani.

