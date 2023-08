Barletta tem estreia positiva com a camisa do Ceará e vive expectativa de ser titular; veja detalhes

No último domingo (13), o Ceará enfrentou o Vitória, pela 23ª rodada da Série B, e foi derrotado por 1 a 0. O resultado não agradou, já que afastou ainda mais o Alvinegro de Porangabuçu do G-4 da competição, mas foi possível ver uma evolução na atuação da equipe de Guto Ferreira, que dominou boa parte do jogo.

A novidade positiva do Vovô foi a estreia de Chrystian Barletta, que teve uma boa apresentação em seus primeiros minutos com a camisa alvinegra. Segunda contratação mais cara da história do Vozão, o camisa 30 teve 50% dos seus direitos adquiridos pela bagatela de R$6,6 milhões.

Diante do Vitória, o atacante enfim conseguiu entrar em campo pela primeira vez, já que havia sido liberado da partida contra o ABC para poder acompanhar o nascimento do filho. Entrando aos 21 minutos do segundo tempo, ele teve uma boa atuação, se mostrando participativo e apresentando características positivas como chute, drible e velocidade.

BARLETTA X VITÓRIA-BA (SofaScore)

Minutos jogados: 24

Finalizações no gol: 1

Finalizações bloqueadas: 1

Dribles (certos): 5 (4)

Ações com a bola: 17

Passes (certos): 6 (4)

Cruzamentos: 2

Duelos em campo (ganhos): 6 (4)

Perda de posse: 7

EXPECTATIVA DE TITULARIDADE

O Ceará volta a campo apenas no domingo (20) para enfrentar a Ponte Preta, às 18h, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série B, mas já existe a expectativa que Barletta possa iniciar a partida entre os 11 titulares. Após a derrota para o Vitória, em entrevista coletiva, Guto Ferreira elogiou a atuação do atleta e ressaltou que ele será importante para o grupo alvinegro.

"Ele tinha ficado uma semana, um pouco mais de uma semana, parado com situações pessoais. Ele fez uma semana boa de trabalho e entrou muito bem, acho que ele trouxe alguns pré-requisitos muito importantes e vamos trabalhar e seguir acreditando no crescimento dele, porque ele vai ser muito importante para o nosso grupo", disse.

Na contramão dos bons primeiros minutos desempenhados por Barletta, Erick vem enfrentando momentos de oscilação, o que pode colaborar ainda mais para uma possível entrada do novo reforço no time inicial contra o time paulista. Outra possibilidade para Guto Ferreira seria escalar Saulo Mineiro como centroavante, mantendo Erick na ponta esquerda e deslocando o camisa 30 para a ponta direita.

O certo é que, a partir desta quarta-feira (16), o treinador alvinegro terá mais quatro dias de atividade para buscar e desenhar a melhor estratégia para o duelo contra a Macaca, já que o Ceará precisa vencer para seguir pensando no acesso à Série A.