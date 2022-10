Barcelona x Villarreal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona e Villarreal entram em campo nesta quinta-feira (20), às 16h de Brasília, no estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP), para disputar a décima rodada de LaLiga 22/23, o Campeonato Espanhol.

O Barcelona ocupa atualmente a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 22 pontos conquistados em nove partidas. A equipe catalã está atrás apenas do Real Madrid, que lidera a competição com 28 pontos. Já o Villarreal está na sétima colocação, somando 15 pontos em nove jogos disputados. Na última rodada, o Barcelona perdeu o El Clásico para o Real Madrid por 3 a 1, enquanto o Villarreal venceu o Osasuna por 2 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Marcos Alonso, Kounde e Roberto; Pedri, de Jong e Gavi; Fati, Lewandowski e Torres. Técnico: Xavi.

Villarreal: Rulli; Pedraza, Torres, Albiol e Femenia; Parejo, Capoue e Lo Celso; Morales, Danjuma e Baena. Técnico: Unai Emery.

BARCELONA X VILLARREAL | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data: 20/10/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Santiago Jaime Latre (ESP)