Barcelona x Sevilla: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona e Sevilla se enfrentam neste domingo, (5), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partica acontece no estádio Camp Nou, às 17h.

Na tabela do campeonato, as equipes estão distantes. O Barcelona é o líder, com 50 pontos, sendo 16 vitórias e apenas uma derrota. Enquanto que o Sevilla ocupa a 13ª posição, com 21 pontos, sendo cinco vitórias e oito derrotas.

O Barcelona, em sua última partida venceu o Real Betis por 2 a 1, com gols de Raphinha e Lewandowski. O time comandado por Alberto Desio, na última rodada, venceu por 3 a 0 o Elche, com gols de En-Nesry (2x) e Acuña.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Star+ e da Bet365.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Ter Stegen, Koudé, Araújo, Christensen e Baldé; De Jong, Busquets e Pedri; Raphinha, Lewandowski e Gavi. Técnico: Xavi Hernandez

Sevilla: Bounou, Navas, Badé, Rekik e Acuña; Torres, Fernando e Rakitic; Suso, Es Nesyri e Ocampos. Técnico: Jorge Alberto Desio

BARCELONA X SEVILLA | FICHA TÉCNICA

Data: 05/02/2023

Horário: 17h

Local: Camp Nou

Árbitro: José Sánchez