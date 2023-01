Barcelona x Real Sociedad: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona enfrenta o Real Sociedad nesta quarta-feira (25), pelas quartas de final da Copa do Rei. A bola rola às 17h (de Brasília), no estádio Camp Nou, na Espanha. O vencedor do confronto avança às semifinais da competição.

O duelo tem muita expectativa por conta do momento positivo dos clubes no Campeonato Espanhol. A equipe catalã aparece na liderança, com 44 pontos, enquanto o Real Sociedad está na 3ª colocação, com 38.

Onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN e do serviço de streaming Star+.

Palpite

Escalações

Barcelona | Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García e Alba; Pedri, Busquets e De Jong; Dembélé, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Real Sociedad | Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand e Rico; Mendez, Illarramendi e Zubimendi; Barrenetxea, Sorloth e Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil.

Ficha técnica | Barcelona x Real Sociedad