Barcelona X Real Madrid pela Champions League registra maior público da história do futebol feminino

O 'El Clásico' escreveu mais um capítulo na história do futebol. Nesta quarta-feira (30) o duelo entre Barcelona x Real Madrid, no Camp Nou, pelas quartas de final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA, registrou o maior público da modalidade, com 91.553 torcedores presentes.

No duelo entre os rivais, vitória do clube catalão por 5 a 2 e classificação assegura às semifinais da Liga dos Campeões. Os gols do Barcelona foram marcados por María Pilar León, Aitana Bonmatí, Clàudia Pina, Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen, enquanto Olga Carmona e Claudia Zornoza descontaram para o Real Madrid. No duelo de ida, as culés venceram por 3 a 1.

Na semifinal, o Barcelona enfrentará o vencedor de Bayern de Munique x Paris Saint-Germain. Os duelos estão previstos para os dias 23 e 30 de abril. A final da Champions League acontece no dia 21 de maio.