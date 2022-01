Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário, palpites e escalações

Um dos principais clássicos do futebol mundial, o 'El Clásico', ocorre nesta quarta-feira (12) na Arábia Saudita. A partir das 16h, Barcelona e Real Madrid se enfrentam em jogo único pela semifinal da Supercopa da Espanha. O confronto será no estádio Rei Fahd, em Riade.

O Barça participa da competição como o atual campeão da Copa do Rei, enquanto o Real ganhou vaga pela 2ª posição no torneio nacional. A outra chave terá o Atlético de Madrid, vencedor do Campeonato Espanhol, e o Athletic Bilbao, que foi vice da Copa.

TRANSMISSÃO A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil e pela plataforma de streaming Star+. PALPITE inter@ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Barcelona: Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Nico, Sergio Busquets e Gavi; Dembélé, Luuk de Jong e Memphis Depay. Técnico: Xavi Hernández. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Asensio, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti. Ficha técnica Barcelona x Real Madrid: semifinal da Supercopa da Espanha.

Data e horário: 12/01/22, às 16h (horário de Brasília).

Local: Estádio Rei Fahd, em Riade, da Arábia Saudita.

Onde assistir: ESPN Brasil e Star+.

