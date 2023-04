Barcelona x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Barcelona e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (5), às 16h de Brasília, no Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP), para disputar a partida de volta das semifinais da Copa do Rei, uma das principais copas do futebol espanhol. No jogo de ida, o Barcelona venceu por 1 a 0, jogando fora de casa

O Barcelona disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a liderança, a primeira colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 71 pontos em 27 rodadas disputadas.

O Real Madrid também disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a vice-liderança, a segunda colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 59 pontos em 27 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba; Eric García, Sergi Roberto, Gavi; Ferran Torres, Robert Lewandowski e Ansu Fati. Técnico: Xavi.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Eder Militão, David Alaba, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Tony Kroos, Marco Asensio, Rodrygo, Vinicius Jr. e Karim Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

BARCELONA X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da volta das semifinais da Copa do Rei

Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data: 05/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)